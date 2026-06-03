Guadalajara refuerza la limpieza viaria con siete operarios más y un nuevo servicio de recogida de enseres

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha la ampliación del contrato de limpieza viaria con el objetivo de reforzar un servicio que, según el equipo de Gobierno, constituye una de las principales demandas vecinales en una ciudad que supera ya los 94.000 habitantes.

La alcaldesa, Ana Guarinos, y el concejal de Servicios Municipales, David García, han presentado este miércoles las mejoras incorporadas al contrato, vigente hasta 2030, que supondrán un incremento de medios humanos y materiales para atender el crecimiento experimentado por la capital en la última década.

Entre las novedades destaca la incorporación de siete nuevos operarios, especialmente en el turno de tarde, lo que permitirá sumar unas 1.500 jornadas de trabajo al año y más de 12.000 horas de servicio adicionales. Además, aumentarán un 33% los barridos mixtos y se triplicarán las actuaciones de hidrolimpieza para la eliminación de manchas, limpieza de contenedores y retirada de pintadas.

El refuerzo incluye también una brigada polivalente itinerante para actuar en todos los barrios en labores de desbroce, vaciado de papeleras y mantenimiento de contenedores, así como la incorporación de un nuevo vehículo hidrolimpiador.

La mejora del contrato incorpora un refuerzo económico de más de 500.000 euros anuales para financiar el aumento de personal y maquinaria. Guarinos ha señalado que el actual contrato fue diseñado hace once años, cuando Guadalajara contaba con unos 10.000 habitantes menos y aún no existían algunos de los desarrollos urbanísticos actuales, por lo que consideró necesario adaptar el servicio a la realidad actual de la ciudad.

Junto a la mejora de la limpieza, el Ayuntamiento impulsará una campaña de sensibilización ciudadana sobre reciclaje y uso adecuado de los espacios públicos, además de intensificar la información sobre el servicio gratuito de recogida de enseres.

En este sentido, García ha recordado que los vecinos pueden solicitar la retirada de enseres mediante llamada al teléfono 900 700 313 o a través de la aplicación Smart City Guadalajara. El plazo habitual oscilará entre dos y cinco días.

Por último, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar el abandono de muebles y colchones en la vía pública y contribuir a mantener limpia la ciudad. "No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia", ha concluido.