Guadalajara rescata la figura de la Duquesa de Sevillano en el Documento del Mes del Archivo municipal

Diploma acreditativo de la condición de hija adoptiva de Guadalajara de María Diega Desmaissières y Sevillano. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través del Archivo Municipal, ha presentado el Documento del Mes correspondiente a marzo, coincidiendo además con el primer aniversario de este programa de divulgación que durante el último año ha acercado al público algunos de los fondos más valiosos del patrimonio documental de la ciudad.

Para esta edición se ha seleccionado la réplica del diploma original expedido en 1888 por el Ayuntamiento, mediante el cual se reconoció a María Diega Desmaissières y Sevillano, Duquesa de Sevillano y Condesa de la Vega del Pozo, como Hija Adoptiva de Guadalajara, según ha trasladado el Consistorio alcarreño en una nota de prensa.

El documento, ricamente ilustrado con escudos, figuras alegóricas y motivos ornamentales, simboliza el profundo aprecio que la ciudad mostró hacia una mujer cuya influencia social, cultural y filantrópica marcó decisivamente la vida local en el último tercio del siglo XIX.

María Diega Desmaissières fue una noble comprometida con la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos y cuya labor asistencial y filantrópica llevó a la creación de hospitales, escuelas y estructuras de apoyo social en una época en la que el Estado aún no garantizaba una protección suficiente.

Su legado monumental permanece en la actualidad muy visible en la ciudad, especialmente a través del panteón familiar que encargó al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, la Iglesia de Santa María Micaela y los edificios de la Fundación de la Condesa de la Vega del Pozo, actualmente vinculados a las Adoratrices, cuya presencia en Guadalajara también cumple ahora cien años.

La trayectoria pública de la duquesa supuso además un ejemplo de liderazgo femenino en un tiempo en el que la presencia de las mujeres en la vida social era limitada.

A través de su mecenazgo, su actividad benéfica y su implicación en iniciativas de interés público, logró consolidarse como una figura profundamente respetada y querida por la ciudadanía.

Su fallecimiento, ocurrido en Burdeos en 1916, generó una amplia respuesta institucional y social, reflejo del cariño y reconocimiento que Guadalajara había desarrollado hacia ella a lo largo de décadas.

PRIMER ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DOCUMENTO DEL MES

Coincidiendo con el primer aniversario del programa Documento del Mes, que arrancaba en febrero de 2025, el concejal responsable del Archivo Municipal, Roberto Narro, ha puesto en valor el recorrido de esta iniciativa que, según ha señalado, "nació con el objetivo de acercar el Archivo Municipal a la ciudadanía y hoy se ha convertido en una herramienta imprescindible para difundir nuestro patrimonio documental y comprender mejor la historia de Guadalajara".

Narro ha destacado además que la elección del diploma de María Diega Desmaissières es un ejemplo de cómo este proyecto permite recuperar y poner en contexto figuras esenciales para el desarrollo social y cultural de la ciudad.

Todos los documentos publicados durante este primer año, incluido el correspondiente al mes de marzo, pueden consultarse íntegramente a través de la web municipal del Ayuntamiento de Guadalajara.