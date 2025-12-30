Guadalajara reunirá a cerca de 500 jóvenes en la Junior Futsal Cup, que estrena categoría femenina

Presentación Junior Futsal Cup. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara volverá a convertirse en capital del fútbol sala base con la celebración de la Junior Futsal Cup, un torneo internacional que se disputará del 1 al 5 de enero y que reunirá en la ciudad a cerca de 500 jóvenes deportistas procedentes de seis países.

La competición, que alcanza su cuarta edición, ha sido presentada este martes en rueda de prensa por el concejal de Deportes, Armengol Engonga, junto al director del evento, José Ruiz, y el director internacional, Miguel Ángel García.

El campeonato contará con la participación de 19 clubes y más de 550 personas entre jugadores y cuerpos técnicos llegados desde España, Portugal, Inglaterra, Escocia, México y Japón.

Durante cinco días, las instalaciones deportivas de la capital alcarreña acogerán partidos de distintas categorías, desde los más pequeños hasta la sub-19, en un torneo que se ha consolidado como una referencia del fútbol sala formativo a nivel internacional.

Una de las grandes novedades de esta edición será la incorporación, por primera vez, de una categoría femenina sub-16, un paso que los organizadores consideran clave para seguir impulsando la visibilidad del deporte femenino.

"Este año damos un paso muy importante incorporando la categoría femenina, algo fundamental para este Ayuntamiento y para el futuro del fútbol sala", ha subrayado Engonga, quien ha destacado además el impacto económico y turístico que genera el evento en fechas navideñas.

RETRANSMISIÓN POR YOUTUBE

El concejal ha incidido en que la Junior Futsal Cup es "mucho más que una competición", ya que combina deporte, convivencia y promoción de la ciudad. "No se puede arrancar mejor el año, porque no solo es deporte, es turismo y economía local. Hoteles, restaurantes y comercios se llenan de vida gracias a este torneo", ha afirmado.

Por su parte, José Ruiz, alma mater del proyecto, ha destacado el crecimiento sostenido del campeonato. "No hay mejor forma de empezar el año que haciendo deporte. Esta ya es nuestra cuarta edición y cada año se nos va haciendo más grande", ha apuntado, avanzando que la organización trabaja ya con la vista puesta en alcanzar las 16 escuadras por categoría en futuras ediciones.

Ruiz también ha tenido palabras de recuerdo para los equipos venezolanos que finalmente no han podido viajar por la situación política del país. "Queremos mandarles un mensaje de ánimo y decirles que aquí les esperamos el año que viene".

De su lado, el director internacional del torneo ha puesto en valor el carácter innovador de la Junior Futsal Cup, que retransmitirá todos los encuentros a través de YouTube mediante cámaras con inteligencia artificial. "Queremos llevar la ilusión a todas las familias y cumplir el sueño de muchos chicos y chicas de competir en uno de los torneos más importantes de España", ha explicado.