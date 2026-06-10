Guadalajara reunirá a la élite de la gimnasia española en dos Campeonatos de España entre junio y julio

Presentación del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Multiusos de Guadalajara volverá a convertirse este verano en uno de los grandes centros de la gimnasia española con la celebración del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, del 13 al 17 de junio, y del Campeonato de España de Gimnasia Artística, del 7 al 11 de julio.

Los dos eventos han sido presentados este miércoles por el concejal de Deportes, Armengol Engonga; la delegada provincial de Gimnasia, Mónica Delgado; la directora técnica de Gimnasia Rítmica de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), Nancy Usero; y la secretaria técnica de Gimnasia Artística de la RFEG, Diana Plaza.

Engonga ha destacado que ambos campeonatos representan la apuesta del Ayuntamiento por atraer grandes acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, al tiempo que generan un importante impacto económico y sirven de inspiración para los jóvenes deportistas de la ciudad.

El Campeonato de España de Gimnasia Rítmica reunirá a cerca de 400 deportistas y más de 700 personas entre técnicos y acompañantes. Competirán representantes de las 17 federaciones autonómicas, además de Andorra, y estará presente el equipo nacional español. Entre las participantes figuran gimnastas de referencia como Alba Bautista y Daniela Picó, recientemente clasificadas para finales del Campeonato de Europa.

Por su parte, el Campeonato de España de Gimnasia Artística congregará a más de 1.000 deportistas y constituye la cita más importante del calendario nacional de esta especialidad. Según ha explicado Diana Plaza, las pruebas tendrán carácter decisivo para la configuración de los equipos que representarán a España en el próximo Campeonato de Europa. La competición contará además con algunas de las principales figuras de la gimnasia española, entre ellas el medallista olímpico Ray Zapata y la actual subcampeona de Europa Alba Petisco.

Mónica Delgado ha subrayado por su parte el orgullo que supone para Guadalajara volver a albergar estas competiciones y resaltó la participación de gimnastas de Castilla-La Mancha, entre ellos varios representantes del Club Infantado, así como la labor del voluntariado y de los clubes locales en la organización de los campeonatos.

Desde la Federación Española se ha destacado asimismo la experiencia organizativa de Guadalajara y las condiciones que ofrece el Palacio Multiusos, especialmente en materia de seguridad y logística, factores que han consolidado a la ciudad como una de las sedes de referencia de la gimnasia nacional.