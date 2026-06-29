Guadalajara se suma a las muestras de solidaridad y reúne más de 550 cajas de ayuda para los damnificados de Venezuela

Guadalajara se suma a las muestras de solidaridad y reúne cerca de cajas para los damnificados de Venezuela. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña de ayuda humanitaria para Venezuela impulsada por la Asociación Planeta Migrante, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, ha logrado reunir 557 cajas de productos de primera necesidad durante su primer fin de semana de recogida en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, una respuesta que la organización ha calificado de "increíble" y que continuará el próximo sábado y domingo.

La iniciativa surgió tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, que han provocado una grave crisis humanitaria y mantienen a miles de familias pendientes del paradero de sus seres queridos. En Guadalajara residen alrededor de 2.500 venezolanos, muchos de ellos con familiares afectados directamente por la catástrofe.

Durante una comparecencia este lunes, la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, y el presidente de Planeta Migrante en Guadalajara, Luis Alfredo Sequera, acompañados por varios concejales del Gobierno municipal, han hecho balance del operativo solidario puesto en marcha desde el Ayuntamiento.

Según ha explicado Sequera, visiblemente emocionado, el dispositivo se estructuró en tres fases: localizar a venezolanos afectados por la tragedia, ofrecer apoyo psicológico y canalizar ayuda humanitaria hacia las zonas devastadas. Hasta el momento, la asociación ha recibido más de 70 llamadas de personas preocupadas por familiares desaparecidos o afectados, mientras que Cruz Roja ya ha prestado atención psicológica a algunas de ellas, un servicio que continuará durante los próximos días.

En apenas dos jornadas se han clasificado 319 cajas el sábado y otras 238 el domingo, además de otras aportaciones recogidas en el recinto ferial de la capital y de asociaciones colaboradoras, alcanzando un total de 557 cajas con alimentos no perecederos, medicamentos, productos de higiene y material básico que ya están siendo canalizadas hacia Venezuela mediante distintas organizaciones humanitarias.

"Guadalajara reaccionó de una forma increíble", ha señalado emocionado Sequera, quien ha agradecido también la implicación de más de 60 voluntarios, del Ayuntamiento, empresas y ciudadanos en general. "Nunca había vivido un apoyo tan hermoso en España", ha afirmado antes de pedir "paciencia y unión" para seguir ayudando mientras la emergencia continúa agravándose también por las intensas lluvias registradas en algunas zonas del país.

La recogida continuará este próximo fin de semana, el sábado de 10.00 a 18.00 horas y el domingo de 10.00 a 16.00 horas, aunque la asociación ha pedido priorizar medicamentos, alimentos, herramientas, productos de higiene y artículos para bebés, limitando las donaciones de ropa debido al volumen ya acumulado en los centros logísticos.

Por su parte, la alcaldesa ha trasladado "todo el afecto, cariño y solidaridad" de Guadalajara al pueblo venezolano y ha destacado que la ciudad "se ha volcado" desde el primer momento. "Han demostrado que tienen el corazón partido porque están aquí, pero también con quienes siguen en Venezuela", ha dicho en referencia a la comunidad venezolana residente en la capital alcarreña.

Asimismo, ha garantizado que el Ayuntamiento seguirá colaborando "en todo lo que haga falta", especialmente en la atención psicológica y en la coordinación de la ayuda.

Preguntada por la posibilidad de enviar efectivos municipales de rescate, la alcaldesa ha explicado que, por el momento, Guadalajara no ha desplazado ningún equipo al tratarse de una actuación que debe coordinarse a través del Gobierno de España y las autoridades competentes, aunque ha asegurado que el Consistorio está "a disposición para lo que se precise" si fuera necesario.