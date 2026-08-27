Guadalajara se sumará el próximo 2 de septiembre a la concentración nacional de apoyo a Ceuta convocada por la FEMP

Cartel de la concentración nacional de apoyo a Ceuta convocada por la FEMP. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara se va a unir el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la plaza Mayor, a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, en un acto que se celebrará de forma simultánea en numerosos municipios de toda España.

Bajo el lema 'Guadalajara con Ceuta', la ciudad mostrará su "respaldo a los ciudadanos ceutíes y su compromiso con los valores de solidaridad, unidad y cooperación entre territorios que inspiran el municipalismo español".

Según informa el Consistorio, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha animado a los vecinos de la ciudad a participar en esta concentración, señalando que "los municipios somos la administración más cercana a las personas y, en momentos en los que es necesario trasladar un mensaje de apoyo y unidad, debemos hacerlo con firmeza y responsabilidad".

La convocatoria responde al llamamiento realizado por la FEMP para que los ayuntamientos españoles manifiesten de forma conjunta su apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, mediante concentraciones simultáneas en plazas y espacios públicos de todo el país.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía, asociaciones, colectivos y representantes institucionales a sumarse a este acto de apoyo, que tendrá lugar en la plaza Mayor y que pretende trasladar un mensaje de respaldo, cercanía y unión desde Guadalajara hacia Ceuta.