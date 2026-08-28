Guadalajara valida en pleno transformar locales comerciales en viviendas

Pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado de forma definitiva la ordenanza que regula la transformación de locales comerciales en viviendas, tras quedar resueltas las alegaciones presentadas, la mayor parte de estas desestimadas, e incorporando parcialmente otras.

Según el concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, la nueva normativa establece el marco urbanístico y técnico que deberá regir los cambios de uso de locales a viviendas en la ciudad, garantizando el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, salubridad e integración urbana exigidas por la normativa vigente.

Con esta ordenanza, el Ayuntamiento pretende ofrecer seguridad jurídica a propietarios y promotores, favorecer el aprovechamiento de inmuebles actualmente sin actividad y contribuir a ampliar la oferta residencial de Guadalajara de manera ordenada y compatible con el modelo de ciudad.

De igual modo, y tal y como informa el Consistorio, en la sesión de este viernes se ha aprobado de forma definitiva la modificación de la plantilla de personal correspondiente al ejercicio 2026, tras desestimar las alegaciones presentadas por la sección sindical de CCOO contra el acuerdo adoptado inicialmente el pasado 26 de junio. La votación ha registradp 13 votos a favor (PP y Vox), uno en contra (Aike) y 11 abstenciones (PSOE).

La modificación, ha explicado la concejal de Recurso Humanos, Isabel Nogueroles, contempla la creación de una plaza de Coordinador de Gestión Presupuestaria y Contratación, Compras y Patrimonio, encuadrada en el subgrupo A1 de la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

Asimismo, prevé la amortización de una plaza de Técnico de Administración General vinculada al puesto de Jefe de Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio.

En materia de Urbanismo se ha aprobado por unanimidad, dos expedientes de bonificación en la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras y se desestimó otra.

En materia económica se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito, con 13 votos a favor (PP y Vox) y 12 abstenciones (PSOE y Aike), para reconocer la obligación, por un total de 81.037,92 euros de facturas pendientes.

AGILIDAD EN EL PAGO A PROVEEDORES

También en materia económica el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, dio cuenta en el Pleno del informe de morosidad del segundo trimestre de 2026, en el que el periodo medio de pago se situó en 48,17 días, por debajo del límite legal establecido, lo que refleja la mejora progresiva en la gestión económica municipal.

En el segundo trimestre del año el Ayuntamiento ha abonado cerca de 1.600 facturas por un importe aproximado de 13 millones de euros, "consolidando la tendencia de reducción de las facturas pendientes fuera del plazo legal de pago".

Según explicó Esteban, sin el efecto de estas facturas atrasadas, "el volumen de pagos pendientes fuera del periodo legal sería prácticamente residual2.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En el apartado de mociones, la mayoría de PP y Vox ha rechazado las iniciativas presentadas por los grupos municipales del PSOE y Aike relativas a la mejora de la calefacción en los centros educativos, la adhesión a la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad de Castilla-La Mancha y las condiciones técnicas y ambientales del proyecto del entorno de la Antigua y el Museo Sobrino.

Tampoco ha prosperado la moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el servicio municipal de abastecimiento de agua, al no obtener el respaldo necesario para el reconocimiento de urgencia, por lo que no llegó a debatirse.

Por el contrario, el pleno ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Aike para dar cumplimiento al acuerdo plenario adoptado en 2019 y reconocer la figura del historiador Javier Barbadillo Alonso mediante la identificación del Archivo Municipal con su nombre.

La iniciativa salió adelante tras incorporarse una enmienda transaccional consensuada entre los distintos grupos políticos sobre la señalética a instalar.

También se ha aprobado con los votos a favor del PP y Vox y 11 abstenciones la moción de urgencia de apoyo a Ceuta, presentada conjuntamente por los grupos del equipo de Gobierno, "reafirmando el respaldo de la Corporación municipal a la ciudad autónoma y en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial de España".

Sobre esta cuestión, el edil del PSOE, Alberto Rojo, ha lamentado "la moción absolutamente partidista presentada por Ana Guarinos, y la ultraderecha de Vox, en relación a la complicada situación que vive Ceuta; introduciendo puntos con insultos y descalificaciones que poco aportan a mostrar nuestra solidaridad y apoyo a la población ceutí, y con la que lo único que busca es insultar al adversario político, atacando a una parte de esta Corporación".

Ha lamentado que el equipo de Gobierno no haya querido consensuar "una unanimidad una declaración institucional", a fin de que el Ayuntamiento de Guadalajara "hable con una sola voz, trasladando su solidaridad, cercanía y apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta y al conjunto de los ceutíes, desde la unidad y el respeto".

De ahí que los socialistas presentaran una declaración, que ha sido rechazada, que considera que "ante una situación de esta naturaleza es imprescindible actuar desde la responsabilidad, la unidad y la cooperación institucional.

"Ceuta y sus ciudadanos y ciudadanas necesitan el respaldo del conjunto de España y una actuación firme de las instituciones que permita recuperar plenamente la normalidad, garantizar la seguridad y preservar los derechos y libertades de toda la ciudadanía", han defendido desde el PSOE.

En el turno de ruegos y preguntas el Grupo Municipal Socialista formuló tres preguntas al equipo de Gobierno relativas a la gestión de instalaciones y equipamientos municipales, la adecuación de las nuevas instalaciones deportivas en el complejo Jerónimo de la Morena y la situación de unas obras de mejora en el Cementerio Municipal.

La concejala de Aike preguntó por la participación ciudadana, el proceso selectivo para la Dirección de las Escuelas Municipales y la convocatoria de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, y su informe anual.