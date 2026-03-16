La Guardia Civil de Albacete investiga a una persona por estafa en compra de pellets y blanqueo de capitales

Archivo - Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'kompor', han investigado a una persona, de 39 años de edad, vecina de Padul (Granada), como presunta autora de dos delitos de estafa y un delito de blanqueo de capitales, por la supuesta compra de pellet para calefacción.

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre del año 2025, cuando un vecino de Villamalea denunció ante la Guardia Civil de su localidad haber sido víctima de un delito de estafa en la compra de sacos de pellets para calefacción por Internet, llegando a pagar más de 2.000 euros en dos transferencias bancarias, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En un principio, la víctima no sospechó que la página web donde realizó la compra de pellet, de apariencia supuestamente legal, era otra que suplantaba a la legítima, llegando a realizar una transferencia por la compra de este combustible ecológico de 1.144 euros, que nunca recibió.

En las investigaciones que había iniciado el Equipo@ de la Benemérita albaceteña, se tuvo conocimiento de la existencia de una segunda víctima, con el mismo modus operandi y en la misma web, vecina de Getafe, la cual pagó 969 euro en la compra de sacos de pellets, con el mismo resultado que la otra, es decir, sin haber recibido el producto.

El avance de las investigaciones consiguió identificar a la persona que se encontraba detrás de esta estafa, la cual publicitaba a través de una web de apariencia legal la venta de sacos de pellets para calefacción; una vez que las víctimas accedían al link de compra, realizaban una transferencia de dinero por el combustible ecológico, no recibiendo el pedido ni la devolución del dinero enviado.

La autora de estas estafas, una vez recibía el dinero de las transferencias, lo enviaba rápidamente fuera del territorio nacional a través de distintas plataformas de pago, para dificultar futuras investigaciones policiales.

Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Casas Ibáñez (Albacete), que ha entendido de los hechos.