La Guardia Civil de Albacete refuerza el operativo de la campaña de recogida del ajo con el Grupo de Caballería - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la campaña de recogida del ajo, la Guardia Civil de Albacete ha establecido un dispositivo en toda su provincia a la que se suma el Grupo de Caballería del Cuerpo, encaminado a la vigilancia y control tanto en las tareas de recolección, la fase de transporte y los puntos de recepción y manipulación del ajo.

En el día de ayer, el subdelegado de gobierno Miguel Juan Espinosa, junto al coronel Jefe de la Guardia Civil de Albacete Jesús Manuel Rodrigo, realizaron una visita al Grupo de Caballería al inicio de una de sus jornadas de trabajo, supervisado de cerca las labores de vigilancia y prevención que esta unidad realiza en el campo albaceteño.

El objetivo de este operativo especial es el de prevenir la comisión de robos y hurtos de este producto, tanto en las explotaciones agrícolas como en las instalaciones de almacenamiento y procesado.

Así mismo, se prestará especial vigilancia a las condiciones de trabajo de los recolectores.

Al igual que en campañas anteriores, la Guardia Civil albaceteña cuenta con sus propias unidades para el operativo especial, como las de Seguridad Ciudadana, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Equipos Roca, Equipo Pegaso, Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información y Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic)

Además, este operativo se verá reforzado con el apoyo de otras externas como el Servicio Aéreo de la Benemérita de Murcia, con el apoyo de un helicóptero y con el Grupo de Caballería del Cuerpo.

La escuadra desplazada hasta la provincia de Albacete, que cuenta con cinco agentes, con sus respectivos caballos, viene a completar el dispositivo ya preestablecido en zonas de especial incidencia, realizando inspecciones en las zonas de recolección con el fin de identificar a los posibles autores de ilícitos penales, así como a trabajadores que pudiesen encontrarse en situación de inmigración irregular o sufriendo condiciones de explotación laboral.