Guardia Civil busca a cinco personas encapuchadas que han robado en una gasolinera de Calera y Chozas

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TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha habilitado un operativo de búsqueda para dar con las cinco personas encapuchadas que con un arma blanca han atracado este martes una gasolinera en la localidad toledana de Calera y Chozas.

"Parece ser que en un coche iban cinco individuos. Llevaban la cabeza cubierta y un arma blanca con el que han intimidado al que estaba de responsable", ha detallado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, tras ser preguntado en Toledo por este suceso.

"En este momento, se está investigando, por parte de la Policía de la Capitanía de Talavera y de toda la Guardia Civil de Tráfico, los hechos, la cuantía y la búsqueda de los responsables".

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el robo se ha producido en torno a las 8.07 horas de la mañana, cuando un número indeterminado de sujetos con armas blancas ha irrumpido en el establecimiento comercial, situado en la avenida Benito Alcalde Sánchez, sustrayendo el dinero de la caja.