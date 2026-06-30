La Guardia Civil desarticula dos puntos de venta de sustancias estupefacientes en San Clemente

Operación 'LUPERCA' - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la lucha contra el tráfico menor de drogas en zonas de ocio y cascos urbanos, ha desarticulado dos puntos de venta de sustancias estupefacientes, los cuales registraban una alta actividad.

La investigación, denominada 'Luperca', comenzó el pasado mes de febrero tras recibir quejas vecinales por el constante trasiego de personas y vehículos a altas horas de la madrugada, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Las pesquisas confirmaron las sospechas ciudadanas y permitieron acreditar la actividad ilícita en el entorno de los domicilios investigados; las cuales resultaron especialmente complejas debido a que los sospechosos contaban con antecedentes policiales y utilizaban vehículos de movilidad personal para el reparto.

Para asegurar el éxito de la fase de explotación, se estableció un amplio operativo policial en el que participaron la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cuenca, el Servicio Cinológico de Ciudad Real y dispositivos de vigilancia aérea mediante el uso de drones.

En los registros domiciliarios autorizados, los agentes intervinieron 304,56 gramos de cocaína, 12,5 gramos de MDMA (cristal), 140 gramos de marihuana, además de pequeñas cantidades de cocaína rosa, más de 1.000 euros en metálico, básculas de precisión, sustancias de corte y útiles para el dosificado.

A los detenidos, tres varones y una mujer con edades comprendidas entre los 21 y 46 años, se les imputa un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Con esta intervención se han desmantelado dos activos puntos de venta en la localidad de San Clemente (Cuenca) y se ha retirado una notable cantidad de sustancias estupefacientes del mercado ilícito.