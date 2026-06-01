Guardia Civil desarticula un grupo criminal que cometió varios delitos en Bargas y detiene a dos personas - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la Operación de Alto Impacto Ceres 2.0. que se desarrolla en la Comandancia de Toledo, se ha procedido a la detención de dos integrantes de un grupo criminal especializado en la comisión de robos con violencia y tráfico de drogas.

Este grupo criminal asentado en Vicálvaro (Madrid) utilizaba un "gancho" para captar interesados en adquirir terminales móviles de alta gama que pagarían en efectivo. Una vez en el punto acordado, los atracaban con extrema violencia, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

A principios del pasado mes de mayo los integrantes del grupo criminal captaron a una persona interesada en comprar cinco teléfonos móviles de alta gama en la localidad de Bargas. Una vez en el interior le robaron 5.440 euros amenazándole con un cuchillo, llegando a realizarle un corte en la oreja, atándole de pies y manos con bridas y amordazándole con cinta de embalar, dejándole retenido en el lugar hasta que otros ciudadanos le auxiliaron. En la huida, los autores sustrajeron el vehículo de la víctima, el cual calcinaron al entrar en Madrid.

En la explotación de la operación ROYAL SWEET-CERES en dos domicilios de Vicálvaro (Madrid) se han intervenido 6,458 Kg de marihuna entre las que destacan, Snowballgusher (marihuana blanca), maytay, gelato, 1,867 kg de hachis entre las que destacan tiramisú, alien kush, gorila blue, 393 gr de cristal, 13 teléfonos móviles, 1 hacha, 2 machetes, 1 navaja de mariposa y las llaves y documentación de un vehículo que fue sustraído.

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan Ceres 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.

La Operación Ceres 2.0 tiene como finalidad consolidar un entorno de mayor seguridad, tranquilidad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil y su cercanía con la población en las zonas de actuación.