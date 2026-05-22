Guardia Civil detiene al autor de numerosos robos cometidos en Toledo, Madrid, Ciudad Real y Cuenca

El individuo escoltado por agentes de la Guardia Civil tras su detención. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Vehivag, desarrollada por el Equipo ROCA de la compañía de Ocaña, ha detenido a un varón como presunto autor de una oleada de delitos contra el patrimonio cometidos en las provincias de Toledo, Madrid, Ciudad Real y Cuenca.

La investigación se inició a comienzos de 2025 tras detectarse un incremento significativo de robos con fuerza en establecimientos comerciales y sustracciones de vehículos en distintas localidades de la provincia de Toledo, entre ellas Ocaña, Quintanar de la Orden, Corral de Almaguer, La Puebla de Almoradiel, Villatobas y Villanueva de Alcardete, extendiéndose posteriormente a municipios limítrofes de otras provincias, según ha trasladado el Instituto armado en nota de prensa.

Los investigadores determinaron que gran parte de los hechos delictivos seguían un mismo modus operandi.

El autor, que presuntamente actuaba en solitario, se desplazaba de forma itinerante entre distintas localidades y utilizando diversas herramientas conseguía manipular e inutilizar los sistemas de seguridad de los vehículos.

Posteriormente, empleaba dichos vehículos para desplazarse hasta los establecimientos seleccionados como objetivo y cometer los robos.

El análisis técnico, la obtención de indicios y la colaboración e intercambio de información entre distintas unidades de la Guardia Civil permitieron centrar la investigación en un varón con antecedentes por delitos contra el patrimonio y cuya apariencia física coincidía con la observada en los robos.

Como resultado de las gestiones operativas desarrolladas, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del presunto autor, ubicado en la localidad de Ocaña, procediéndose a su detención.

En el registro se intervinieron, herramientas y otros efectos utilizados en la comisión de los hechos investigados.

La operación Vehivag ha permitido esclarecer un total de 86 hechos delictivos cometidos entre 2025 y 2026, entre ellos robos con fuerza en farmacias, restaurantes, bodegas, estaciones de servicio y otros establecimientos comerciales cometidos en las provincias de Toledo, Madrid, Ciudad Real y Cuenca.