La Guardia Civil detiene a los autores de dos robos con violencia e intimidación en Mocejón

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia e intimidación, ocurridos el pasado mes de diciembre de 2025 en la localidad de Mocejón (Toledo).

Los hechos ocurrieron cuando varios jóvenes, mediante intimidación y ejerciendo la violencia con un dispositivo tipo táser y un bastón extensible metálico, abordaron de forma aleatoria a otros jóvenes que se encontraban en la vía pública, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Tras amenazarlos y agredirlos, lograban sustraerles sus teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Ambos robos se cometieron a escasos metros de distancia entre sí y en un breve intervalo tiempo, llegando a causar a una de las víctimas la pérdida de una pieza dental.

Tras tener conocimiento de los hechos, el equipo ROCA de la Compañía de Illescas inició la denominada operación 'Jengo', con el fin de identificar y detener a los presuntos autores.

Tras las diferentes gestiones practicadas, se logró recabar la información necesaria para su identificación.

Finalmente, el pasado 13 de abril se procedió a la localización y detención de dos de los presuntos autores en las localidades de Añover de Tajo e Illescas, comprobándose que uno de ellos contaba con antecedentes por hechos similares.

CERES 2.0

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan CERES 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.

La Operación CERES 2.0 tiene como finalidad consolidar un entorno de mayor seguridad, tranquilidad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil y su cercanía con la población en las zonas de actuación.