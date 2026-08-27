Guardia Civil detiene a dos personas por un robo en un establecimiento hotelero de Cuenca

Herramientas intervenidas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, a través de componentes del Puesto de Cuenca y del Equipo ROCA de la Compañía con sede en la capital conquense, ha detenido a dos personas de 24 y 42 años, como presuntos autores de un delito de robo cometido en un establecimiento hotelero de Cuenca.

La actuación se inició tras recibirse un aviso sobre un individuo que estaba cargando numerosas herramientas en un vehículo, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Al llegar los agentes, emprendió la huida, dejando el vehículo y varias bolsas con herramientas.

Las gestiones realizadas permitieron determinar que los efectos habían sido sustraídos la noche anterior de un almacén del establecimiento hotelero; siendo posteriormente reconocidos y devueltos a sus propietarios.

Durante el presente mes de agosto, tras realizar numerosas gestiones de localización, se procedió a la detención de los 2 autores; constándole a uno de ellos, además, una requisitoria en vigor de búsqueda, detención y personación, emitida por el Tribunal de Instancia nº 4 de Lliría (Valencia).

Las diligencias, así como los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Cuenca.

La actuación se enmarca en los planes 'Zonas de Ocio' y 'Turismo Seguro', así como en las actuaciones de la Guardia Civil dirigidas a mejorar la seguridad en el entorno rural frente al reto demográfico.