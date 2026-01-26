Guardia Civil detiene a un individuo tras una peligrosa huida por la A-3 entre Tarancón y Villarrubio

CUENCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de Tarancón (Cuenca), en el marco de los planes de prevención de robos en áreas de servicio y vigilancia de las vías de comunicación que desarrolla la Guardia Civil, han detenido a un hombre tras una peligrosa huida por la A-3, entre Tarancón y Villarrubio.

Los agentes procedieron a identificar al ocupante de un turismo que se encontraba estacionado en un área de servicio de la demarcación territorial de dicho Puesto. Al consultar los agentes el vehículo en base, comprobaron que al titular le constaban antecedentes policiales.

Cuando los agentes se dispusieron a realizar su identificación, el conductor emprendió la huida del lugar a gran velocidad, incorporándose a la Autovía A-3, sentido Valencia, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Inmediatamente, los agentes alertaron a la Central, que movilizó en apoyo a patrullas de Seguridad Ciudadana y del Destacamento de Tráfico de Tarancón. Durante 18 kilómetros, el conductor ignoró las señales luminosas y acústicas de parada de los vehículos oficiales, poniendo en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía. Finalmente, fue interceptado en un camino de Villarrubio (Cuenca).

El individuo mostró resistencia activa a salir del vehículo, aunque finalmente pudo ser detenido por las patrullas actuantes, procediendo a su detención como presunto autor de los delitos de resistencia grave a agentes de la autoridad, negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas.

Las diligencias instruidas, así como el detenido, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.