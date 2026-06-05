La Guardia Civil detiene a una mujer por tráfico de drogas en la localidad de Miguel Esteban

Dinero y sustancias incautadas durante el operativo. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Quero han detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras una actuación en la localidad de Miguel Esteban (Toledo).

Los hechos tuvieron lugar mientras los agentes realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana y vigilancia en la citada localidad, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Durante una de las actuaciones, procedieron a la identificación de un vehículo y su conductor, localizando en el interior un neceser que contenía 30 dosis de una sustancia blanca, presuntamente cocaína, distribuidas en pequeñas bolsas individuales preparadas para su venta al por menor.

Asimismo, fueron intervenidos 380 euros en efectivo, fraccionados en diferentes billetes y monedas, así como otros efectos relacionados con la actividad ilícita investigada.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de una mujer de 37 años de edad, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La detenida, junto con los efectos intervenidos fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios que la Guardia Civil desarrolla para la prevención, detección y persecución del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.