La Guardia Civil detiene a una persona por un robo con violencia mediante el método del 'mataleón' en Illescas

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado detener a uno de los dos autores del robo con violencia a una mujer, mediante el método del 'mataleón', cuando se disponía a entrar en su domicilio en la urbanización de El Señorío de Illescas en la localidad de Illescas.

Las investigaciones comienzan cuando se tiene conocimiento a través del Centro Operativo Complejo (COC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, de un robo con violencia en una calle de la urbanización, siendo en ese momento cuando los miembros del Área de Investigación de la Guardia Civil de Illescas se hacen cargo de las actuaciones.

Agentes del Área inician las primeras gestiones apoyados por patrullas uniformadas del Puesto Principal de la Guardia Civil de Illescas, con el fin de poder localizar tanto a los autores como al vehículo en el que habrían huido de la zona.

Tras realizar gestiones se logra identificar al vehículo y a los dos autores, que resultan ser hermanos, siendo detenido uno de ellos pasando a disposición del Tribunal de la Instancia en funciones de Guardia de Illescas.

Se continúan las gestiones por parte de los agentes para localizar al segundo de los autores, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.