La Guardia Civil detiene en Tarancón al presunto autor de 17 delitos contra el patrimonio

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CUENCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha procedido a la detención de un varón de 37 años de edad como presunto autor de 17 delitos contra el patrimonio.

La detención, enmarcada dentro de los planes institucionales orientados a la prevención de la delincuencia patrimonial, se materializó a principios del mes de junio tras una exhaustiva investigación policial, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Las pesquisas comenzaron a finales del pasado mes de marzo, momento en el que el Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón detectó un incremento inusual de este tipo de hechos ilícitos en el término municipal.

Esta acumulación de delitos motivó que la Guardia Civil intensificara sus esfuerzos para dar una respuesta rápida y eficaz a la situación.

El detenido actuaba principalmente en la vía pública y no dudaba en perpetrar los robos en el interior de vehículos, arrebatar las pertenencias por descuido o emplear la violencia y la intimidación física en los casos en que era necesario para asegurar su botín.

Entre las víctimas se encontraban varias personas de avanzada edad, un colectivo especialmente vulnerable.

En el éxito de la investigación ha resultado crucial e indispensable la colaboración ciudadana, cuyos testimonios y aportaciones facilitaron la plena identificación del sospechoso.

El detenido, que ya contaba con antecedentes policiales previos por delitos de la misma naturaleza, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de la localidad de Tarancón.

Ante la gravedad de la actividad criminal imputada y la evidente reiteración delictiva, la autoridad judicial ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.