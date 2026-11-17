Archivo - Guardia Civil refuerza seguridad en La Sagra toledana para romper la tendencia de delitos contra el patrimonio - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a trece personas en el marco de la segunda fase de intensificación de la Operación Ceres 2.0, desarrollada durante el último mes en la comarca toledana de La Sagra.

Las actuaciones, llevadas a cabo en las localidades de Ocaña, Fuensalida y Torrijos por agentes de la Comandancia de Toledo, han permitido localizar a estas personas, que tenían en vigor órdenes judiciales de búsqueda y detención por distintos hechos delictivos, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

El Instituto armado ha señalado que algunos de los detenidos acumulaban hasta seis requisitorias judiciales y llevaban más de dos años evitando la acción de la justicia.

Tras su detención, todos ellos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales, decretándose el ingreso en prisión de seis de los detenidos.

La localización y detención de personas reclamadas por la justicia constituye una de las prioridades operativas del Grupo Ceres de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, con el objetivo de impedir que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia encuentren lugares donde ocultarse y eludir su responsabilidad penal.