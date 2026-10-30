La Guardia Civil identifica a 13 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario

Guardia Civiles en el accidente ferroviario de Urda - EUSEBIO GARCIA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Criminalística de la Guardia Civil ya ha identificado a 13 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, solo se ha podido efectuar esta confirmación a las familias de ocho fallecidos.

Estas labores se realizan de una forma paulatina, puesto que la confirmación requiere un protocolo específico, ya que la Guardia Civil va acompañada de otros cuerpos de apoyo, como psicólogos, han precisado estas fuentes.

Las pruebas se han realizado mediante huella dactilar por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de por análisis de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones.

Un total de seis profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se están encargando de realizar las pruebas de ADN post mortem.

Tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, solo se puede confirmar que tres de las fallecidas eran mujeres y dos hombres.