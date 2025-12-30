Guardia Civil interviene 200.000 euros de ilícita procedencia en la autovía A-31, en Chinchilla de Montearagón

Dinero intervenido. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 200.000 euros a un ciudadano ucraniano, cuando transportaba esta cantidad de dinero, sin declarar, oculto entre los asientos del vehículo donde viajaba.

La actuación se produjo en un dispositivo operativo realizado en la autovía A-31, dentro del término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), donde agentes de la Usecic identificaron a los dos ocupantes de un turismo, que levantó ciertas sospechas.

En el registro del vehículo los agentes de la Benemérita localizaron, ocultos bajo los asientos, varios paquetes que contenían 200.00 euros en billetes de distinto valor que quedaron intervenidos al no acreditar el propietario del vehículo su legal procedencia, en base la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales.

Al exceder la cantidad máxima sin declarar que se permite dentro de España, 100.000 euros (o el contravalor en moneda extranjera), la Benemérita formuló denuncia al que dijo ser propietario del dinero, por una infracción administrativa a dicha Ley, investigando ahora la procedencia del dinero incautado, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La Guardia Civil recuerda que si la cantidad de dinero transportado en España supera los 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, debe acompañarse con el documento S1, para evitar la intervención del mismo, la apertura de unas investigaciones policiales y la incoación de un expediente sancionador.

Este modelo de declaración S1 lo debe llevar el portador del dinero, encontrándose disponible en la página web del Sepblac-Medios de pago, así como en la de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (www.tesoro.es) y en la de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (www.aeat.es).