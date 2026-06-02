La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo por circular a 211 km/h en San Clemente

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CUENCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca, en el transcurso de un punto de verificación de velocidad, detectaron en el kilómetro 87 de la autovía AP-36 al conductor de un turismo que circulaba a 211 kilómetros por hora, estando limitada la vía a 120 km/h.

El vehículo fue posteriormente interceptado en el kilómetro 121 de dicha autopista, en el término municipal de San Clemente, procediéndose a la investigación del conductor, un varón de 32 años de edad, por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir a una velocidad superior a la permitida, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de San Clemente.

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.