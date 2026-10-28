Guardia Civil pide a familiares de desaparecidos ir a centros de denuncia para dar información y cotejar ADN

Agentes de la Guardia Civil en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo). - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro ferroviario que se ha saldado con 68 fallecidos en la localidad toledana de Urda, Ramón Cuevas, ha enfatizado la importancia ahora de que los familiares de primer grado "vayan a los centros de denuncia instalados" en las cuatro comandancias de Guardia Civil para denunciar las desapariciones "lo más pronto posible".

Ha recalcado la ideoneidad de que sea "un familiar de primer grado", ya que al poner la denuncia "se tomará una muestra de ADN" que será lo más compatible posible al del familuar buscado.

Tras recordar que los centros de la calle Batalla del Salado de Madrid, el de la comandancia de Toledo, el de Sevilla y el de Córdoba son los que se han puesto a disposición de los familiares, ha insistido en la importancia de esas muestras de ADN para poder "cotejar" la información.

Del mismo modo, ha pedido a los seres queridos de las posibles víctimas que "no acudan al lugar de los hechos" y que dejen trabajar a los servicios de emergencia.

"Si sus familiares están desaparecidos, es fundamental que acudan a uno de los cuatro centros de denuncia", ha insistido.

Una vez acudan allí, se preguntarán datos físicos sobre la persona desaparecida, "datos de edad, tatuajes, cicatrices o lunares".

LA UNIDAD CANINA COBRA PROTAGONISMO

Tras las primeras acciones de rescate en el lugar de los hechos y después de socorrer a todos los heridos, arrancarán las labores de comprobación de que no queda nadie con vida en el interior de los vagones, "una tarea complicada para seguir buscando víctimas" para lo cual se echará mano del servicio cinológico de la Guardia Civil de cara a encontrar "restos biológicos".

"Es una labor fundamental que van a comenzar a partir de las siguientes horas una vez que aparentemente no queden víctimas", relata el portavoz de la Benemérita.

De forma paralela "se iniciará la investigación por parte del servicio de criminalística y por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil".