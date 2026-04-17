La Guardia Civil salva la vida a un joven de 18 años tras sufrir un accidente de circulación en Yuncler

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Villaluenga auxiliaron el pasado miércoles 15 de abril a un varón de 18 años tras sufrir un accidente de circulación en la localidad de Yuncler.

Sobre las 15.00 horas, los agentes fueron alertados por la Central Operativa de Servicios (COS) de que se había producido un accidente entre un vehículo y una motocicleta, con un herido grave.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven tendido en el suelo, siendo atendido inicialmente por personal sanitario del centro de salud de Yuncler. Uno de los agentes, que se encuentra realizando su periodo de prácticas, acudió de inmediato a auxiliarle al observar que presentaba una hemorragia masiva en la zona inguinal.

Utilizando material hemostático (polvo granulado y gasas), el agente aplicó las técnicas adecuadas para controlar la hemorragia, manteniendo presión directa sobre la herida y consiguiendo detenerla con éxito. Posteriormente, practicó un vendaje circular compresivo hasta la llegada de la UVI móvil, que trasladó de urgencia al joven al Hospital Universitario de Toledo.

El personal médico del centro hospitalario confirmó posteriormente que la rápida y efectiva asistencia prestada por el guardia civil fue determinante para salvarle la vida. El joven se encuentra actualmente hospitalizado y estable, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.