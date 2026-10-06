Guarinos alude a Ceuta para reivindicar la labor de fuerzas de seguridad y destaca la baja criminalidad de Guadalajara

Acto de la Policía Local. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha destacado este martes la labor diaria de la Policía Local y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y ha aludido a la situación que se está viviendo en Ceuta para reivindicar la importancia del trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Guarinos ha realizado estas declaraciones durante el acto institucional celebrado en el CMI 'Eduardo Guitián' con motivo de la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Local.

La alcaldesa ha señalado que la jornada debe servir para reconocer el trabajo "diario" y "callado" de los agentes, que velan por la seguridad y el mantenimiento del orden público en una ciudad que, según ha indicado, cuenta ya con 95.000 habitantes.

En este contexto, Guarinos ha hecho una referencia expresa a Ceuta. "Situaciones como las que se están viviendo en Ceuta nos ayudan mucho más a poner en valor a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Policía Local", ha afirmado.

No obstante, la regidora ha incidido en que los dispositivos de seguridad que se organizan en Guadalajara no serían posibles sin la colaboración de otros cuerpos y servicios, entre ellos la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil y los Bomberos del Ayuntamiento, además de policías locales de municipios próximos y de otras provincias.

Según ha explicado, esta colaboración es recíproca y permite que el trabajo sea "mucho más eficaz y mucho más efectivo", especialmente en una ciudad que, ha señalado, ha tenido que afrontar en los últimos años diferentes situaciones de emergencia y dispositivos especiales.

En este sentido, ha recordado las lluvias torrenciales, desembalses extraordinarios, el apagón eléctrico, incendios, danas y el dispositivo organizado con motivo del eclipse, actuaciones en las que ha participado la Policía Local.

Guarinos también ha hecho referencia nuevamente a los datos de criminalidad correspondientes al primer semestre de 2026 y ha asegurado que Guadalajara es el municipio más seguro de la provincia y la segunda capital más segura de Castilla-La Mancha.

Según ha indicado, la criminalidad convencional se ha reducido en 10,5 puntos y en más de 13 puntos en el resto de modalidades.

La alcaldesa ha asegurado que, pese a estos resultados, "siempre se puede ir a más" y ha defendido que el objetivo es no renunciar nunca a mejorar la seguridad y conseguir que los ciudadanos puedan vivir con mayor tranquilidad. "La seguridad implica también planificación", ha señalado Guarinos, quien ha añadido que, aunque hay situaciones que no pueden preveerse y obligan a improvisar, la ciudad cuenta con un equipo preparado para responder ante ellas.

BORRADOR DE UN REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES

Por su parte, el intendente de la Policía Local, Víctor Castellano, ha anunciado que el cuerpo trabaja ya en el borrador de un nuevo Reglamento de Condecoraciones y Distinciones, con el objetivo de regular los reconocimientos a los agentes.

"Este año no vamos a hacer reconocimientos concretos ya que estamos preparando un reglamento de condecoraciones y distinciones para poder darle un mayor empaque a lo que es el acto y al reconocimiento de las actuaciones sobresalientes que realizan los policías", ha explicado a los periodistas.

Castellano ha precisado que el futuro reglamento permitirá establecer reconocimientos por distintos motivos, entre ellos la permanencia en el cuerpo y las actuaciones destacadas.

De su lado, el concejal de Seguridad, José María Antón, ha destacado asimismo el compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad y la prevención y ha puesto de relieve la coordinación de la Policía Local con otros cuerpos y servicios.

"Desde el comienzo de esta legislatura, nuestra alcaldesa, este equipo de gobierno y yo mismo hemos asumido un compromiso claro, hacer de la seguridad una prioridad de nuestra acción de gobierno", ha concluido.

Un acto que ha contado con la asistencia de representantes de las distintas administraciones, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la sociedad civil de Guadalajara.