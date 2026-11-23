La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha asegurado este lunes que el conflicto generado por la apertura de una treintena de expedientes sancionadores a peñas de la ciudad durante las pasadas Ferias y Fiestas "se va a resolver" y ha garantizado que "va a terminar bien". "Se va a solucionar de una manera correcta", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que las conversaciones con estos colectivos se mantienen abiertas.

Guarinos se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras la presentación de la Gala de Manos Unidas en la Casa del Cuento, donde ha defendido que el Ayuntamiento ha mantenido en todo momento una vía de diálogo con las peñas, tanto desde la Concejalía de Festejos como desde la de Seguridad.

En este sentido, ha asegurado que ha habido reuniones de distinto tipo y contactos también durante la pasada semana y que se ha atendido a las peñas que han solicitado hablar con el Consistorio.

La alcaldesa ha confirmado la existencia de distintas reuniones con representantes de estos colectivos, en el marco de los contactos que ambas partes mantienen para abordar las discrepancias surgidas a raíz de las sanciones.

La controversia está relacionada con la apertura de alrededor de 30 expedientes sancionadores, con importes que oscilan, en general, entre los 80 y los 500 euros, principalmente por hechos registrados durante el día del pregón y el desfile de carrozas. Las peñas habían expresado su malestar por lo que consideran una aplicación indiscriminada de las sanciones y habían reclamado al Ayuntamiento una revisión de los procedimientos.

Respecto a la posibilidad de retirar las multas, Guarinos ha precisado que "una sanción, si se ha impuesto, no se puede quitar", aunque ha insistido en que las conversaciones "van en buen camino" y ha reiterado que el asunto "va a terminar bien". La regidora ha evitado, por tanto, dar por hecha la anulación de todos los expedientes pero ha defendido que la solución llegará.

Preguntada por si las sanciones respondían a alguna instrucción de Alcaldía o de las concejalías o a un posible exceso de celo policial, ha negado que exista una directriz política en ese sentido. "No se ordena nada", ha señalado, antes de defender que tanto la Policía Local como el resto del personal municipal realizan su trabajo sin recibir instrucciones sobre cómo deben actuar.

"Sería una auténtica barbaridad que se le ordenara a un funcionario hacer el trabajo que él considera que tiene que hacer", ha manifestado la alcaldesa, que ha vuelto a insistir en la voluntad municipal de mantener el diálogo y encontrar una salida adecuada al conflicto.

En todo caso, la alcaldesa se ha mostrado optimista con respecto a poner una solución a este asunto, aunque no ha precisado si la misma afectará a todos los expedientados, a algunos de ellos o a la mayoría.