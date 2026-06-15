Guarinos destaca la inversión una inversión de 600.000 euros en los colegios públicos de Guadalajara desde 2023 - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha invertido cerca de 600.000 euros en actuaciones de mejora y mantenimiento en los colegios públicos de la ciudad desde el inicio del mandato, una cifra que ha permitido intervenir ya en más del 50% de los 15 centros educativos públicos existentes en la capital.

Así lo ha destacado este lunes la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, durante una visita al CEIP Pedro Sanz Vázquez junto al concejal de Servicios Municipales, David García, para presentar las últimas actuaciones realizadas en este centro.

Guarinos ha señalado que el Consistorio asumió en 2023 un "compromiso firme y una apuesta decidida" por la mejora de los colegios públicos, recordando que los centros educativos son "lugares de bienestar" en los que alumnado, profesorado y familias pasan buena parte de su jornada.

Entre las actuaciones desarrolladas figuran trabajos de pintura integral, mejoras en zonas deportivas y pabellones, vallados, aulas infantiles y señalización. La alcaldesa ha recordado que las primeras intervenciones de gran envergadura se realizaron en el CEIP Alvar Fáñez de Minaya, donde se destinaron cerca de 200.000 euros a la reforma del pabellón polideportivo y a labores de acondicionamiento.

La regidora ha subrayado además que las mejoras no se limitan a las obras ejecutadas, sino que también incluyen la renovación de los contratos de limpieza y mantenimiento de los centros educativos, así como avances en eficiencia energética y en la extensión de la red de calor.

En este sentido, ha destacado que todos los colegios municipales cuentan ya o están en proceso de obtener el certificado de eficiencia energética.

Guarinos también ha puesto en valor el trabajo de las brigadas municipales de mantenimiento, que atienden más de un centenar de incidencias al mes en los centros educativos. Según ha explicado, gracias a un nuevo sistema de coordinación con los equipos directivos, las incidencias se resuelven habitualmente en un plazo de entre 24 y 48 horas.

La alcaldesa ha defendido que "invertir en los colegios es invertir en presente, pero sobre todo es invertir en la comunidad educativa, que es el futuro de la ciudad", y ha avanzado que las próximas actuaciones de mejora se desarrollarán en el CEIP Ocejón.

Además de las actuaciones materiales, el Ayuntamiento continúa extendiendo el programa Tutoría Entre Iguales (TEI), orientado a prevenir el acoso escolar y que ya se ha implantado en once o doce centros educativos de la ciudad.

RECLAMA A LA JUNTA UN PLAN INVERSIÓN EN CLIMATIZACIÓN

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, la alcaldesa de Guadalajara ha reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que asuma las inversiones necesarias para la climatización de los centros educativos públicos, al considerar que se trata de una competencia exclusiva de la Administración regional.

Durante una comparecencia en el CEIP Pedro Sanz Vázquez, la regidora ha respondido a las críticas planteadas sobre la instalación de sistemas de aire acondicionado en las aulas y ha defendido la necesidad de respetar el reparto competencial existente entre ambas administraciones.

"¿Quién tiene que instalar una caldera nueva o un aparato de climatización? Le corresponde a la Consejería de Educación. ¿Quién tiene que pagar la luz o el gasoil? El Ayuntamiento", ha explicado.

Guarinos ha insistido en que la instalación de equipos de climatización constituyen una inversión y, por tanto, corresponde a la Junta de Comunidades, mientras que el Consistorio tiene atribuidas las labores de mantenimiento y conservación de los centros.

La alcaldesa ha rechazado que el Ayuntamiento deba asumir gastos que corresponden a otras administraciones y ha defendido que los recursos municipales deben destinarse a los servicios de competencia propia.

"La Junta está diciendo: te ayudo a que hagas lo que es mío. Y yo le digo a la Junta: ayúdeme usted a barrer la ciudad y a mantener las zonas verdes", ha remarcado. En este contexto, la regidora ha reclamado al Gobierno regional una planificación global para acometer estas actuaciones.

"Lo que tiene que hacer es acometer una planificación seria y rigurosa de toda la climatización de los centros educativos de la ciudad y utilizar los fondos europeos para asumir sus responsabilidades", ha añadido.

No obstante, desde el Consistorio han dejado claro que el Ayuntamiento está de acuerdo con la necesidad de instalar sistemas de climatización para mejorar el confort de los alumnos, aunque han insistido en que la financiación de estas actuaciones corresponde a la Administración autonómica.

LIMPIEZA DEL RÍO HENARES "EN BREVE"

La alcaldesa de Guadalajara ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará "en breve" una nueva campaña de limpieza del río Henares, una actuación que, según ha destacado, tendrá carácter periódico durante el actual mandato.

"El año pasado acometimos ya la primera limpieza del río Henares; este año acometeremos la segunda y en años sucesivos seguiremos realizando actuaciones de conservación y mantenimiento", ha subrayado a preguntas de los periodistas.

La regidora ha apuntado directamente a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo dependiente del Gobierno de España, como responsable de los tramos que quedan fuera del ámbito competencial municipal.