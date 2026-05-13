Guarinos exige por carta a Page ejecutar ya la estación de autobuses y le plantea un aparcamiento en los bomberos

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha reclamado este miércoles al Gobierno de Castilla-La Mancha la ejecución "inmediata" del proyecto de reforma de la estación de autobuses de la capital, al tiempo que ha planteado aprovechar los terrenos del actual parque de bomberos, propiedad de la Junta, cuando este quede vacío dada la obra del nuevo parque, para habilitar nuevas plazas de aparcamiento junto al futuro campus universitario.

Así lo ha manifestado durante una visita a las obras de mejora de la calle Dos de Mayo junto al concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, donde ha confirmado el envío esta misma semana de dos nuevas cartas dirigidas al presidente regional, Emiliano García-Page, y al consejero de Fomento, Nacho Hernando, para volver a exigir explicaciones sobre la paralización del proyecto de reforma de la estación de autobuses anunciado en 2023.

Guarinos ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber hecho "anuncios por todo lo alto" en fase preelectoral para después eliminar la actuación "del mapa y de los presupuestos sin ningún tipo de explicación". "No es que haya que redactar un proyecto nuevo, es que ya lo anunciaron por 1,8 millones de euros y nosotros seguimos reclamando que aquello que entonces consideraban bueno para Guadalajara se ejecute", ha afirmado.

La regidora ha insistido en que la estación actual ofrece una "imagen deteriorada" impropia de una infraestructura situada "en la puerta de un campus universitario" y en pleno centro urbano. "No se puede tener un campus nuevo con una estación así y no se puede despreciar a Guadalajara de esa manera", ha añadido.

En este sentido, ha denunciado que el Ayuntamiento no ha recibido "ni una llamada, ni una carta, ni la más mínima explicación" por parte de la Junta desde que desapareció la inversión prevista y ha vinculado la retirada del proyecto a un cambio político en el Consistorio, hasta llegar a calificar la decisión de "la mayor expresión de sectarismo".

Además, ha aprovechado para pedir al Gobierno regional que acondicione como aparcamiento los terrenos anexos, donde está el actual parque de bomberos, cuya futura reubicación dejará espacio libre en una zona donde considera que existe una necesidad creciente de estacionamiento.

"Ya que hay espacio y necesidad de aparcamiento en la ciudad, que se acondicione para que los guadalajareños puedan aparcar y utilizar también el transporte público", ha señalado. La alcaldesa ha diferenciado además la situación de Guadalajara de la de Toledo, después de ser preguntada por la posibilidad de un convenio institucional similar al firmado en la capital regional.

Según ha explicado, en Toledo la Junta financió íntegramente la construcción de la estación y el acuerdo posterior entre administraciones se limita al mantenimiento, ha dicho. "La ejecución corresponde a la Junta, no al Ayuntamiento", ha remarcado.

La regidora ha advertido asimismo de que el Gobierno regional está actuando con la estación de autobuses "igual que con el Fuerte de San Francisco", recordando que, en este último caso, la Junta ha sido "obligada por sentencia" a cumplir sus compromisos con la ciudad. "Menos anuncios y más actuaciones", ha concluido.