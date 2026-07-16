Guarinos reclama revisar la financiación local junto a la autonómica y pide elecciones tras el rechazo al techo de gasto

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido que la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas debe abordarse "en paralelo" a la de las administraciones locales, al considerar que los ayuntamientos asumen cada vez más servicios sin contar con la financiación suficiente. Además, tras el rechazo este martes al techo de gasto en el Congreso, ha sostenido que el Gobierno central debería convocar elecciones generales anticipadas.

Así lo ha manifestado este miércoles, a preguntas de los periodistas, durante una rueda de prensa convocada para informar sobre el Plan Corresponsables, donde ha asegurado que "siempre" ha defendido que "el modelo de financiación de las comunidades autónomas se tiene que revisar en paralelo a la financiación de las administraciones locales".

Guarinos ha argumentado que, aunque las comunidades autónomas prestan numerosos servicios en ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, "los ayuntamientos también tenemos y ejercemos competencias en ese tipo de materias, aunque no tengamos la responsabilidad".

Como ejemplo, ha señalado que el Ayuntamiento contribuye a financiar el servicio de ayuda a domicilio y que este año dicho servicio supondrá "un millón de euros más" de coste respecto a ejercicios anteriores.

Asimismo, ha indicado que el Consistorio financia y presta actividades en materia de conciliación e igualdad y ha afirmado que los municipios afrontan una demanda creciente de servicios por parte de la ciudadanía.

En este contexto, ha considerado que "los ayuntamientos somos los que con mayor urgencia necesitamos que se revise ese modelo de financiación porque somos los que prestamos más servicios, los que estamos más cerca del ciudadano".

La regidora ha pedido que se aborde esta cuestión y, al ser preguntada también por el rechazo al techo de gasto en el Congreso, ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer un gobierno es sacar adelante el techo de gasto con sus socios de gobierno".

En su opinión, "si un gobierno no es capaz de sacar adelante con sus socios de gobierno el techo de gasto significa que el Gobierno no es capaz de seguir gobernando" y, por ello, "lo que tiene que hacer automáticamente" es "disolver las cámaras" y convocar elecciones generales anticipadas.

Guarinos ha sostenido además que la falta de apoyos evidencia que el Ejecutivo "no tiene el apoyo suficiente para seguir gobernando" y ha reclamado a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha y al presidente regional que pongan fin a esta legislatura en Madrid de forma "inmediata".

Finalmente, ha criticado la posición del PSOE respecto al debate sobre la financiación al asegurar que, a su juicio, los diputados socialistas castellanomanchegos respaldan en el Congreso un modelo de financiación bilateral pese a manifestar públicamente su rechazo.

"Hay que darle un poco más de seriedad y de rigor a la política porque este país necesita decencia y honestidad", ha concluido.