Guarinos reprocha a Page el abandono del Fuerte y le dice que "menos películas y más rehabilitación"

GUADALAJARA 15 Oct. (EUROPA PRESS) - .

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha reclamado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que cumpla "de una vez" las obligaciones judiciales" relativas a la rehabilitación del Fuerte de San Francisco y ante sus últimas declaraciones alusivas a la negativa de la capital alcarreña a acoger la Ciudad del Cine, le responde diciendo que "menos películas y más rehabilitación".

Guarinos ha dado así respuesta a las críticas vertidas veladamente por García-Page hacia el Ayuntamiento de Guadalajara por no acoger la Ciudad del Cine, que ahora se ubicará en la ciudad de Toledo.

La alcaldesa ha recordado, no obstante, que la Junta de Comunidades "lleva veinte años sin cumplir" los compromisos adquiridos y que el propio García-Page está "obligado por convenio y por una sentencia judicial firme" a rehabilitar los edificios del Fuerte y entregarlos al Ayuntamiento de Guadalajara para su uso público.

La regidora ha reprochado al Ejecutivo autonómico que haya alegado durante años que la Ciudad del Cine "solo podía instalarse en el Fuerte de San Francisco" para posteriormente "llevarse el proyecto a otro lugar", lo que, en su opinión, demuestra que esa afirmación no era cierta.

Guarinos ha señalado además que el Ayuntamiento se ha visto obligado a solicitar la ejecución de la sentencia ante la inacción de la Junta y ha lamentado el "abandono" en el que se encuentra el conjunto, "que cada día amenaza con mayor ruina".

En relación con el Centro de Formación Profesional planteado posteriormente por el Gobierno regional en ese mismo espacio, la alcaldesa ha explicado que en la reunión mantenida con la Junta el pasado abril "solo se presentó una idea", sin memoria técnica ni dotación presupuestaria.

"Les preguntamos si había proyecto o presupuesto, y no había ni una cosa ni la otra", ha afirmado Guarinos, quien ha recordado además que los siete millones previstos para rehabilitar el actual Centro Integral de Formación Profesional de Guadalajara desaparecieron y se destinaron al de Azuqueca de Henares.

No obstante, ha mostrado su disposición a seguir dialogando sobre "cualquier alternativa viable" para el Fuerte de San Francisco, pero ha insistido en que, hasta la fecha, "todo se ha quedado en anuncios". "Lo menos que se espera de un gobierno es que cumpla las sentencias. Eso mismo dijo el señor García-Page recientemente --respecto al agua--, y eso mismo le pedimos: que cumpla la sentencia que le obliga a rehabilitar el Fuerte y a cumplir con Guadalajara", ha concluido.