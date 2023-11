Guarinos sigue abierta al diálogo sobre proyectos en el Fuerte pero apremia a la Junta a rehabilitarlo porque "se hunde"

GUADALAJARA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha vuelto a reclamar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que "cumpla" con la obligación de la rehabilitación del Fuerte de San Francisco porque así lo dice una sentencia y se muestra abierta a dialogar sobre proyectos para este espacio, entre los que figura la Ciudad del Cine, apremiando a la rehabilitación porque el edificio "se hunde".

En declaraciones a los periodistas, Ana Guarinos se ha preguntado, no obstante, si el planteamiento público-privado que quiere llevar a cabo en este espacio el Gobierno regional con la futura Ciudad del Cine, a través de fondos europeos, es compatible desde el punto de vista jurídico con lo que se firmó en su día y sus obligaciones.

Así, la regidora ha recordado que se está hablando de una rehabilitación de 30 millones de euros y aunque ha señalado que el actual equipo de Gobierno no está cerrado a nada para evitar que el Fuerte se hunda, se ha referido a la reunión mantenida con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, asegurando que sobre la Ciudad del Cine aún no hay ningún proyecto sino un borrador de cinco folios.

Según ha precisado, ahora se están redactando los pliegos de condiciones y el proyecto podría estar en diciembre o enero y será entonces cuando vean el proyecto definitivo.

En todo caso, la regidora ha precisado que en la reunión con Franco también hablaron sobre la biblioteca en el Fuerte y, en este sentido, ha señalado que como la nave de forja no entra en el proyecto de borrador que tiene la Junta para la Ciudad del Cine, a su juicio este espacio podría ser el lugar idóneo para la misma. "Esa puerta se quedó abierta", ha dicho.

La alcaldesa ha remarcado que para la Ciudad del Cine se ha hablado de un proyecto de 7,8 millones de euros con fondos europeos y de cofinanciación público-privada, cuando lo que dice el convenio que se firmó en el año 2004 y una sentencia es que la Junta está obligada a ejecutar, rehabilitar y a entregar el Fuerte rehabilitado. "Por tanto, habrá que ver si el planteamiento que quiere hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha es compatible desde el punto de vista jurídico con las obligaciones que tiene y el convenio que se firmó", ha subrayado.

Todo ello, tras insistir en que para el actual Gobierno municipal lo fundamental es la rehabilitación de este lugar porque "el Fuerte se está hundiendo y deteriorando cada día más".

En este sentido, ha insistido en que desde el Gobierno regional "no se ha invertido ni un solo céntimo de euro y eso no puede continuar", asegurando, no obstante, que siguen abiertos al cualquier tipo de diálogo o propuesta y a que se compagine lo que se quiera hacer allí con actividades municipales.

"Se dijo que se creaba una mesa para ver que tipo de proyectos se podrían realizar allí, pero no se ha hecho nada por parte de la Junta y nosotros no vamos a dejar que el Fuerte se hunda. Trataremos de llegar a un acuerdo con la Junta porque creo que es lo mejor evitar confrontaciones en algo tan importante, pero la ciudad de Guadalajara no va a renunciar a un solo céntimo de euro del que le corresponde y que la Junta tiene obligación de invertir", ha remarcado.

Por último, ha señalado que el único edificio rehabilitado en el Fuerte a día de hoy es su iglesia y que eso se hizo cuando había en Castilla-La Mancha un Gobierno del PP. "La Junta tiene una deuda y unos compromisos que vamos a exigir dentro de la cordialidad y del acuerdo", ha concluido.