Guarinos sitúa en el 96 por ciento el cumplimiento del pacto PP-Vox y destaca las 599 viviendas protegidas en marcha

Debate del Estado de la Ciudad en Guadalajara - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido este viernes, durante el Debate del Estado de la Ciudad, el balance de los tres primeros años de Gobierno de PP y Vox, con un grado de cumplimiento del 96 por ciento del acuerdo suscrito por ambas formaciones y con el objetivo de presentar una ciudad "mejor" que la que, según ha señalado, encontraron en 2023.

En el último debate del Estado de la Ciudad de este mandato, un pleno marcado en su parte final por la tensión y las críticas mutuas, Guarinos no ha hecho grandes anuncios de futuro pero si un intenso y rápido repaso de lo que su gobierno ha llevado a cabo en estos años, incidiendo una vez más en como el actual equipo de Gobierno (PP y Vox) se encontró una ciudad "paralizada" con los ahorros ya gastados y ahora ha pasado a superávit y ya llevan congelados los impuestos los dos últimos años.

La vivienda ha ocupado uno de los principales bloques de su intervención. La alcaldesa ha señalado que constituye "la principal preocupación de los guadalajareños" y ha defendido que una de cada tres viviendas que se encuentran actualmente en construcción en la ciudad es protegida. Además, ha cifrado en 599 las viviendas protegidas que se encuentran en marcha mediante colaboración público-privada, al tiempo que ha anunciado que el Ayuntamiento seguirá facilitando la construcción de vivienda libre y protegida, tanto en venta como en alquiler.

En este apartado, Guarinos ha contrapuesto la política desarrollada durante este mandato con la del anterior Gobierno municipal de Alberto Rojo y ha defendido medidas como la modificación de la ordenanza para convertir determinados locales en viviendas y la protección de los propietarios frente a la ocupación ilegal. Una intervención centrada en el balance de lo realizado pero sin anuncios destacables por parte de la alcaldesa, aunque sí poniendo fechas algo más concretas a algunas iniciativas en marcha.

Así, la regidora también ha puesto el acento en la inversión pública. Según su balance municipal, durante el mandato se han ejecutado más de 30 millones de euros en obra pública, una cifra que el Gobierno local sitúa doce veces por encima de la del mandato anterior. Entre las actuaciones citadas figuran la recuperación del Plan de Asfalto, las obras del entorno de la Virgen de la Antigua, Plaza Prim y Plaza de San Esteban, mejoras en el puente de Aguas Vivas, el muro de contención del Palacio Multiusos o la actuación en la calle Sevilla ahora denominado callejón de la Señora Antonia.

En este mismo capítulo ha destacado los fondos europeos obtenidos y previstos para diferentes actuaciones urbanas, entre ellas, el eje Cardenal González de Mendoza-Santuario de la Virgen de la Antigua y la confluencia con la avenida del Ejército, una actuación a la que se ha referido en su intervención como parte de la transformación de espacios para hacerlos "más humanizados y verdes" y que desde la oposición vienen criticando con ahínco.

Respecto al patrimonio, Guarinos no ha eludido referirse al Fuerte de San Francisco y a la obligación de la Junta de Castilla-La Mancha de acometer las obras de emergencia necesarias por sentencia judicial, lo que les obliga a intervenir en sus edificios. En paralelo, ha defendido la recuperación del poblado de Villaflores, cuya primera fase ha concluido y cuya segunda está en marcha.

MOVILIDAD Y SEGURIDAD

En movilidad, la alcaldesa ha reivindicado la aprobación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la flexibilización de la Zona de Bajas Emisiones, cuya activación, según ha explicado, queda vinculada a episodios en los que la calidad del aire lo haga necesario y cuenta con una moratoria hasta diciembre de 2027. También ha defendido la reducción de la zona azul vinculada al diseño inicial de la ZBE.

La seguridad ha sido otro de los ejes del balance. Guarinos ha afirmado que Guadalajara es actualmente la capital de provincia más segura de Castilla-La Mancha y la limpieza, los parques y las zonas verdes han ocupado igualmente parte de su intervención.

En materia deportiva, ha reivindicado una inversión cercana a cuatro millones de euros para la modernización de instalaciones y la recuperación de grandes eventos, además de actuaciones en espacios varios.

Los festejos y la tauromaquia han ocupado asimismo otro lugar destacado. La alcaldesa ha defendido la modificación del recorrido de los encierros, consolidada este año con nuevas medidas de seguridad y ha reivindicado una "apuesta sin complejos por la tauromaquia" señalando que su Gobierno ha tenido "claro que somos taurinos sin ningún tipo de complejo".

También ha repasado las actuaciones en los barrios y en los pueblos anexionados. Entre los próximos hitos ha anunciado que la antena de televisión de Valdenoches estará operativa "a lo largo de este mes", dando respuesta, ha señalado, a una reivindicación histórica de los vecinos. En Iriépal, ha avanzado que la estación depuradora de aguas residuales será una realidad en breve.

Al término de su primera intervención, la alcaldesa ha insistido en que el Gobierno municipal no pretende caer en la autocomplacencia y ha reivindicado la continuidad del trabajo iniciado en 2023. "Guadalajara está mejor que hace tres años", una ciudad que "encontramos hecha un desastre y nadie nos va a poner freno".

Guarinos ha cerrado esta primera intervención afirmando que "Jamás nos rendiremos y jamás tiraremos la toalla".

"DEJÓ ESTA CIUDAD COMO LOS ZORROS"

Si bien en esta primera intervención la alcaldesa no tuvo un tono negativo, tras escuchar las críticas de los grupos de la oposición (PSOE y Aike) y escuchar alguna referencia a su patrimonio, Guarinos subió de tono. Así, al referirse al portavoz socialista y diputado nacional, Alberto Rojo, ya ausentado de su silla para irse al Congreso a Madrid por su condición de diputado nacional, le reprochó haber abandonado el pleno municipal durante el debate para desplazarse a la Cámara Baja para participar en la votación de dos reales decretos-ley.

La alcaldesa cuestionó que optara por acudir a Madrid en lugar de permanecer en una sesión que, a su juicio, debería ser prioritaria para Guadalajara, sin embargo, en su mandato "dejó esta ciudad como los zorros", añadió.

La regidora también respondió a las referencias sobre su patrimonio realizadas durante el debate y aseguró que sus declaraciones patrimoniales son públicas desde hace más de 20 años y defendió que lo que posee procede del trabajo de sus padres y del suyo propio. En su réplica, aludió asimismo a los bienes de varios de los miembros de la oposición y cuestionó qué parte de esas propiedades se había puesto a disposición para vivienda social.

El enfrentamiento alcanzó también a la portavoz de Aike, Susana Martínez, a quien criticó su supuesto boicot a los encierros y le pidió que respetara las tradiciones y las opiniones distintas a las suyas. "Usted también apoya al Gobierno aunque sea a través de ese disfraz de independiente", añadió en alusión a Susana Martínez. Un debate marcado por la tensión en el que Guarinos lamentó la "falta de propuestas" y la "crispación" de la oposición y cerró su intervención apelando a los retos de futuro de Guadalajara, entre ellos evitar, según sus palabras, que el PSOE vuelva a gobernar la ciudad.