Guerrero Malagón plasma su visión de Toledo en 'Ritos y Mitos' que podrá verse hasta finales de año en San Clemente

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guerrero Malagón plasma en los lienzos su visión "diferente" de Toledo a principios del siglo XX en la muestra 'Ritos y Mitos', compuesta por 43 obras y que puede observarse desde este miércoles hasta el 30 de diciembre en el Centro Cultural San Clemente de la capital regional, dependiente de la Diputación provincial.

Una muestra que ha sido inaugurada por la presidenta de la Diputación Toledo, Concepción Cedillo, que ha estado en compañía del diputado de Cultura, Educación, Publicaciones e Imprenta de la Diputación, Tomás Manuel Arribas; el nieto del artista, Jorge Moraleda, y el comisario de esta exposición, Jesús Carrobles.

Precisamente, ha sido Carrobles el que ha explicado que en esta muestra de Guerrero Malagón se va a poder contemplar la "religiosidad propia" que plantea la Generación del 98 donde el artista centra su objetivo en la Semana Santa, "en la tragedia", ha señalado.

"Es una crítica a ese mundo, a su mundo, a Toledo. Pero una crítica atrevida, una crítica merecida. Y, sin embargo, presta menos atención, por ejemplo, al Corpus aunque él tiene cuadros del Corpus donde el cuidado no lo pone en la representación de las cofradías o de las hermandades sino en los toldos, la parte popular, en definitiva, en otro concepto", ha argumentado Carrobles.

Según ha relatado, Unamuno decía que había que entender la religión de aquel momento como una especie de religión en la que había que primar el contacto directo del fiel con la divinidad. "Había veces que la Iglesia oficial era un obstáculo en esa religión y esa era una visión de la Generación del 98".

Lo que le ha llevado a decir al comisario de esta muestra que Guerrero Malagón da a conocer "un Toledo diferente", interpretado "por el mejor de los artistas que supo ver lo que era esta ciudad a principios del siglo XX, no a través de los ojos de un pastor que llega a Toledo, sino a través de un gran intelectual que fue capaz de valorar lo mejor de la Generación del 98 y de poner sus pinceles para conseguir plasmarlo en sus lienzos".

LA CUARTA DE LAS EXPOSICIONES DE GUERRERO

Por su parte, el nieto del artista ha dado cuenta de que esta es la cuarta de las exposiciones que se proyecta sobre su abuelo en virtud del convenio firmado entre la Diputación de Toledo y los descendientes de Guerrero Malagón, en las que se han ido alternando las obras y las temáticas con el fin de hacer una "constante renovación" y exhibir todos los matices de la pintura de este artista.

Tras apuntar que falleció en 1996 dejando a su familia una "obligación no escrita" como es la conservación de su obra, ha manifestado que Guerrero Malagón tuvo la ocasión de vender la mayoría de los cuadros que se exponen en esta muestra con ofertas "muy difíciles" de rechazar. Algo que no hizo, ha dicho, al no tener una visión mercantilista de su obra.

"Un legado que conlleva una enorme responsabilidad que nace en el mismo momento en el que le pintor nos deja", ha indicado, para subrayar que sus herederos entendieron que había que compartirlo y darlo a conocer, fruto de lo cual es el convenio firmado con la Diputación en 2021 por un periodo de cinco años.

Así, ha detallado que la última de las exposiciones que se llevará a cabo en 2026 coincidirá con el trigésimo aniversario de la muerte de Guerrero Malagón, por lo que ha hecho un llamamiento a los toledanos y, en especial, a otras instituciones de ámbito público para la conmemoración de tal efeméride.

"No cabe duda que Guerrero Malagón constituye un claro exponente y defensor del patrimonio de Toledo y en este empeño deberían estar implicadas tanto instituciones de ámbito municipal, provincial y regional, así como entidades de la sociedad civil. Puesto que poner en valor la obra de Guerrero Malagón puede suponer un estímulo y un impulso más para la candidatura de Toledo como Capital Cultural Europea en el año 2031", ha concluido.

"EL GRAN ARTISTA" DE URDA

De su lado, el diputado de Cultura, Educación, Publicaciones e Imprenta de la Diputación de Toledo ha señalado que esta exposición reafirma el compromiso de la Institución provincial con Guerrero Malagón, al que ha calificado como una "figura insigne" del panorama pictórico español y "el gran artista" de Urda.

Para cerrar el acto, la presidenta de la Diputación de Toledo ha afirmado que le enorgullece presidir una administración que ha sabido reconocer la importancia de preservar y difundir el legado "de un pintor universal", destinando un espacio privilegiado para ello.

"Gracias a la generosidad de la familia y al compromiso de la Diputación provincial, tenemos la fortuna de exhibir hoy su pintura y mantenerla viva con expresiones diferentes cada año, donde su legado se despliega ante nuestros ojos con la elocuencia propia de quienes han sabido trascender la efímera coyuntura del tiempo para inscribirse en la posteridad", ha sostenido.

Según ha destacado, Guerrero Malagón no es solamente un nombre en los anales de la creación plástica, sino que es "un referente ineludible" de la expresión contemporánea, "un artista que supo dotar a su obra de una profundidad conceptual, donde la tradición y la modernidad dialogan con la misma intensidad con la que lo hacen la razón y la emoción en el espíritu humano".

Ha apuntado que 'Ritos y mitos' se adentra en la fusión entre lo sagrado y lo legendario, lo ancestral y lo contemporáneo, a través de una "mirada única" sobre las creencias y costumbres de Toledo y de sus gentes. "Toledo, crisol de civilizaciones y emblema del mestizaje cultural, es el escenario perfecto para acoger esta exposición que nos brinda la oportunidad de reivindicar el valor del arte como testimonio de una sensibilidad que, lejos de agotarse en lo inmediato, aspira a perdurar en el tiempo".