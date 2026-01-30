Guijarro destaca de la industria agroalimentaria de C-LM que "son empresas familiares que sustentan al medio rural" - JCCM

ALBACETE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado el valor de la industria agroalimentaria para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad Autónoma, explicando que en la mayoría de los casos son "empresas de origen familiar" que han ido creciendo, tecnificándose y modernizado su producción y que, hoy por hoy, "son el sustento del medio rural".

Por eso, ha llamado a pelear para que los siguientes periodos de programación de la PAC incorporen fondos para modernizar las explotaciones agrarias y para la mejora tecnológica de los procesos productivos, ha iformado la Junta en nota de prensa.

José Luis Martínez Guijarro, que ha visitado este viernes las instalaciones de la empresa Goyval, dedicada a la producción de vinagre y radicada en la localidad de Madrigueras (Albacete), ha recordado que el sector agroalimentario supone el 17 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha, aunque, sobre el terreno, tiene un valor añadido mayor, ya que es un sector que crea empleo y fija población.

Es el caso de Goyval Vinagres, una empresa de vinagres fundada en el año 1997 y que, desde sus instalaciones en Madrigueras, produce vinagres utilizando vinos de proximidad. Tal y como ha contado uno de sus directores, Jesús Gómez, empezaron a exportar apenas tres años después de iniciar su actividad. Así, en el año 2000 salieron a vender por el mundo, primero a los países más cercanos, como Portugal, Marruecos, Alemania o Francia, y ahora exportan a cuatro continentes.

Tres décadas después, la empresa cuenta con una plantilla de 22 empleados y unas instalaciones que han ido creciendo con el paso del tiempo, en las que se fabrican 18 millones de litros de vinagre al año, de los que casi la mitad se venden fuera de las fronteras españolas.

El vicepresidente primero ha conocido in situ el proceso completo de fabricación del vinagre, en un recorrido por las instalaciones de esta empresa en el que han participado el también fundador y director de Goyval, Jose Luis Valiente López; el alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el delegado de Agricultura en Albacete, Ramón Saez.