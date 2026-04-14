Guijarro propone un grupo de trabajo entre administraciones para definir el futuro Museo de Bellas Artes de Cuenca

El vicepresidente primero del Gobierno de C-LM, José Luis Martínez Guijarro. - EUROPA PRESS

CUENCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martinez Guijarro, ha propuesto a las administraciones conquenses la creación de un grupo de trabajo para definir los contenidos del futuro museo de Bellas Artes de Cuenca, que ocupará la iglesia de la Santa Cruz tras la marcha de la Colección Polo.

Martínez Guijarro ha apuntado que este espacio necesitará que las instituciones "nos juntemos" para configurar la oferta de un museo que tiene que representar "a todos los artistas que tienen relación con la ciudad, entre ellos también las jóvenes promesas que hoy están en la Facultad de Bellas Artes".

El vicepresidente regional ha hecho estas declaraciones en el acto de entrega de las Medallas Cuenca Patrimonio de la Humanidad, concedidas por la Diputación de Cuenca al Museo de Arte Abstracto Español de la Fundación Juan March y al crítico de arte Alfonso de la Torre.

En el acto también ha intervenido el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que ha recordado que este año se cumplen treinta años de la declaración de la capital como Patrimonio de la Humanidad y, para celebrarlo, la última reunión del año del Grupo de Ciudades Patrimonio de España se celebrará aquí a finales de diciembre, dentro de una serie de actos que se van a organizar por la efeméride.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado en su intervención el papel del Consorcio para que esta ciudad tenga ese título de Ciudad Patrimonio que se conmemora con estas medallas Martínez Chana ha felicitado y agradecido a los galardonados en este acto y ha pensado en la importancia de las personas que se encargan de divulgar el arte.

También ha destacado la "unión de acción" de los diferentes espacios museísticos de la ciudad y ha apelado a seguir transmitiendo "el espíritu de Antonio Pérez", cuya Fundación "no para de crecer", con la sede de Tarancón en el horizonte más cercano.

"La barbarie no puede imponerse y la mejor manera de combatirla es con más cultura", ha defendido Martínez Chana, que ha apelado en la clausura del acto a tener en estos tiempos "el mismo valor que tenía Antonio Pérez" cuando cruzaba la frontera entre Francia y España con libros y revistas prohibidos