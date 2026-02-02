Gutiérrez (PSOE) reta a los alcaldes del PP en C-LM "a bajar impuestos en vivienda como hará Page"

Visita del PSOE a la exposición 'Como el cristal. Una vida transparente'. - EUROPA PRESS

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha retado este lunes a los alcaldes y alcaldesas de las capitales de provincia de la región gobernadas por el Partido Popular a que bajen los impuestos municipales en materia de vivienda "en la misma medida" que lo hará el Gobierno autonómico presidido por Emiliano García-Page, cuyas nuevas ventajas fiscales se aprobarán este martes en Consejo de Gobierno.

Gutiérrez ha lanzado este mensaje en Guadalajara, durante su visita a la exposición 'Como el cristal. Una vida transparente', organizada con motivo del centenario de la muerte de Pablo Iglesias PSOE en el Palacio del Infantado, donde ha estado acompañado por el secretario general del PSOE en la capital, exalcalde y concejal, Alberto Rojo, además de otros ediles y otros cargos socialistas.

Según ha explicado a los medios, las medidas que aprobará el Ejecutivo regional situarán a Castilla-La Mancha "a la vanguardia de España" en el esfuerzo público para facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente entre los jóvenes, mediante una combinación de bonificaciones fiscales, incentivos y bajadas de impuestos.

En este contexto, ha emplazado a los gobiernos locales del PP a que acompañen esta política y reduzcan tributos como las plusvalías, el IBI o las tasas municipales vinculadas a la vivienda.

"Por cada euro que baje Page los impuestos en vivienda, pedimos que los ayuntamientos gobernados por el PP hagan exactamente lo mismo", ha subrayado Gutiérrez, quien ha acusado a estos consistorios de actuar con "hipocresía", al reclamar medidas de alivio fiscal mientras, a su juicio, "suben impuestos a los vecinos y vecinas".

CRITICAS A GUARINOS Y LA GESTIÓN MUNICIPAL

En el caso concreto de Guadalajara, el dirigente socialista ha cargado contra la alcaldesa, Ana Guarinos (PP), a la que ha acusado de practicar una política fiscal "asfixiante" y de bloquear proyectos estratégicos impulsados por la Junta de Comunidades.

Entre ellos, ha citado la Ciudad del Cine en el Fuerte de San Francisco, o iniciativas formativas y residenciales que, según ha señalado, han acabado trasladándose a otras ciudades.

Gutiérrez ha advertido de que esta actitud puede llevar a la ciudad a un "parón de difícil solución", pese a su potencial económico y logístico, y ha reprochado al Gobierno municipal que esté "pidiendo cada vez más a los ciudadanos, a cambio de menos servicios".

VIVIENDA Y MIGRACIÓN: "SENTIDO COMÚN"

Preguntado por la propuesta del Gobierno central para la regularización de inmigrantes, Gutiérrez ha defendido esta medida como una cuestión de "sentido común", tanto desde el punto de vista humanitario como económico y laboral.

Ha recordado que se trata de personas que llevan años trabajando en España sin derechos ni obligaciones plenas y ha criticado la oposición de Vox y la postura "ambigua" del PP.

"GUADALAJARA HA PERDIDO LA AMBICIÓN"

Por su parte, el exalcalde y secretario general del PSOE en Guadalajara capital, Alberto Rojo, ha vinculado la visita a la exposición con los valores históricos del socialismo --convivencia, diálogo y progreso-- y los ha contrapuesto al actual clima político local.

Rojo ha denunciado que el Gobierno municipal del PP y Vox hayan aprobado, el pasado viernes, un presupuesto "nada ambicioso", con recortes en servicios públicos y manteniendo lo que ha calificado como un "impuestazo" en el IBI.

El dirigente socialista ha acusado a Guarinos de falta de diálogo y de haber provocado la pérdida de proyectos clave para el desarrollo de la ciudad, como el campus de Formación Profesional en el Fuerte de San Francisco o la Ciudad del Cine, y ha asegurado que el Grupo Municipal Socialista seguirá trabajando como alternativa "moderada y útil", en sintonía con las políticas del Ejecutivo regional.

La visita ha tenido lugar en el marco de la exposición dedicada a Pablo Iglesias PSOE, fundador del partido, que recorre su trayectoria vital y política y su vinculación con el movimiento obrero.

Tanto Gutiérrez como Rojo han animado a la ciudadanía a visitar la muestra, que consideran una oportunidad para comprender el origen de muchos de los derechos sociales actuales y reflexionar sobre su vigencia en el contexto político presente.