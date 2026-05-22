Hallan en Albacete los cuerpos sin vida de una mujer y de su hijo, que habrían fallecido de muerte natural

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICIA NACIONAL - Archivo

ALBACETE 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha confirmado la muerte de una mujer mayor y de su hijo, cuyos cuerpos han sido hallados en el interior de la vivienda en la que residían en la calle Almería de Albacete, tal y como ha adelantado CMMedia.

Fuentes gubernamentales han confirmado a Europa Press que ambos podrían haber fallecido por muerte natural, aunque se ha abierto una investigación para esclarecer los motivos de su defunción, que se podría haber producido hace varios días.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que tras recibir una llamada sobre las 14.50 horas de este viernes, recursos sanitarios se han movilizado hasta la vivienda, donde se han hallado los finados.