Hallan un artefacto explosivo en el patio de una vivienda particular en Val de Santo Domingo (Toledo)

Imagen de Val de Santo Domingo en Google Maps. - GOOGLE

TOLEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un artefacto explosivo ha aparecido este lunes en el patio de una vivienda particular en Val de Santo Domingo, pedanía del municipio toledano de Santo Domingo Caudilla.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el hallazgo se ha producido a las 10.47 horas en una vivienda de la calle Pancique.

En el lugar se encuentran efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Santa Olalla y una UVI móvil que se ha desplazado en preventivo, porque la intención es hacer estallar el artefacto en el mismo lugar.