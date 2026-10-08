Hallan los cuerpos de un hombre y una mujer con indicios de muerte violenta en Valverde del Júcar

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años y un hombre de una edad no determinada han sido hallados sin vida en el interior de una vivienda en Valverde de Júcar, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

El aviso se ha producido a las 19.43 horas, cuando una persona ha llamado a emergencias al no poder acceder a la vivienda, situada en la calle Mayorazgo.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que han encontrado los cuerpos con indicios de muerte violenta, y también los efectivos sanitarios y un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja.