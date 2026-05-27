Hallan sin vida el cuerpo del joven de 23 años desaparecido en el pantano de Almansa

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha encontrado y rescatado este miércoles el cuerpo sin vida del joven de 23 años desaparecido en el pantano de Almansa tras pedir auxilio y no ser localizado en el agua.

Los hechos tenían lugar este martes a las 19.26 horas en las cercanías del puente flotante del pantano, cuando este varón comenzaba a pedir auxilio en el agua.

Hasta el lugar se desplazaron, además de los bomberos de Almansa, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como una UVI.

También se desplazó un equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja para atender a los familiares del afectado, que se encontraban en el lugar en el momento de los hechos.