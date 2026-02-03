Hellín y Tobarra, temperaturas máximas en enero superando los 20ºC frente a los -14ºC de Molina de Aragón

Nieve en el río Júcar - FHC

ALBACETE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mes de enero de 2026 ha sido en términos térmicos para la Agencia Estatal de Meteorología un periodo normal, donde han destacado las localidades albaceteñas de Hellín y Tobarra por haber marcado las temperaturas máximas, en ambos casos el día 29 de enero, superando los 20ºC.

Según informa la Aemet en nota de prensa, la temperatura media ha sido de 5,2º en todo el territorio, cifra que se eleva a 9,3º en el caso de las temperaturas máximas; y de 1ºC al hablar de las mínimas.

Las temperaturas más bajas del mes se observaron en estaciones sobre los mil metros de altitud de Guadalajara, siendo el valor más bajo el de Molina de Aragón del día 6, -14,0 ºC.

Durante el resto del mes, las temperaturas medias tuvieron valores relativamente cercanos a los normales, y solo destaca el día 24 por sus bajas temperaturas; y el 29 por sus altos valores.

PRECIPITACIONES Y VIENTO

En cuanto a las precipitaciones, se considera 'Muy Húmedo' el mes de enero, con una precipitación media acumulada de 87 litros por metro cuadrado, más del doble del valor. La estación que más precipitación acumuló fue la de Fuencaliente, con 231,6 litros por metro cuadrado.

En el capítulo de viento, destacan episodios del día 9 y del día 28 por su elevada intensidad, con potencias que superaron incluso los 75 kilómetros por hora en la estación de Albacete los Llanos en el primer caso; y los 105 kilómetros por hora en la estación de Chinchilla de Montearagón en el segundo.