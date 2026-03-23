Herencia acoge el inicio de los itinerarios formativos del programa 'Proyecta Ciudad Real' de la Diputación

Inauguración de los itinerarios formativos del programa 'Proyecta Ciudad Real'. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno y responsable del Área de Promoción Económica de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha inaugurado este lunes, junto al portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial y concejal en el Ayuntamiento de Herencia, José Manuel Bolaños, y Jaime Cano, representante de la empresa de formación CEAT, el primero de los itinerarios formativos del programa "Proyecta Ciudad Real", una iniciativa clave para la mejora de la empleabilidad en la provincia.

Este programa se enmarca en el Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO), financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del periodo de programación 2021-2027 (Orden TER/701/2023 de 20 de junio 2021), ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante el acto inaugural, Zarco ha destacado que "se trata de una oportunidad que ponemos al servicio de la ciudadanía para mejorar su formación con certificados homologados que faciliten el acceso al empleo". Asimismo, ha animado al alumnado participante a "aprovechar al máximo esta formación teórico-práctica, diseñada para ofrecer una capacitación real y adaptada a las demandas del mercado laboral".

La portavoz del equipo de Gobierno ha reiterado que la Diputación trata con este tipo de iniciativas "facilitar el acceso al mercado laboral" y alcanzar "la máxima empleabilidad posible a través de una formación de calidad y certificada".

El programa cuenta con una inversión global de 7,8 millones de euros, alcanzando cerca de 9 millones de euros en el conjunto de la provincia, y permitirá el desarrollo de 61 itinerarios formativos en 44 municipios, beneficiando a un total de 915 personas desempleadas.

Los itinerarios se han diseñado en distintos niveles --20 de nivel 1, 31 de nivel 2 y 10 de nivel 3-- con el objetivo de adaptarse a la cualificación previa de los participantes. Cada uno de ellos incluye formación específica, formación complementaria y prácticas en empresas, con la posibilidad de obtener un certificado de profesionalidad.

'Proyecta Ciudad Real' está dirigido a personas desempleadas, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como parados de larga duración, personas mayores de 45 años, especialmente mujeres, personas con discapacidad igual o superior al 33%, personas de origen extranjero, minorías y otros colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Los itinerarios incluyen especialidades como el que se ha iniciado hoy, de montaje de carrocerías, u otras que se darán sobre albañilería, electricidad o trabajos del metal, todas ellas orientadas a sectores con demanda de profesionales cualificados. Además, como novedad, la Diputación ha destinado más de 254.000 euros de fondos propios para ampliar la duración de las prácticas en empresas, reforzando así la capacitación práctica del alumnado.

El programa garantiza, además, los principios de igualdad de oportunidades, transparencia, objetividad y no discriminación. Con el inicio de este primer itinerario en Herencia, la Diputación de Ciudad Real inicia una estrategia provincial para mejorar la cualificación profesional de personas desempleadas y fomentar la inclusión laboral en todo el territorio.