Herida una mujer por arma blanca durante una discusión en Bolaños de Calatrava

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CIUDAD REAL, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años ha resultado herida por arma blanca durante una discusión ocurrida en la calle del Calatraveño de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 21.08 horas de este sábado.

La mujer fue atendida en el lugar por un médico de Urgencias y traslada por ambulancia de soporte vital al Hospital de Ciudad Real. También acudieron efectivos de la Guardia Civil.