Herida una mujer tras ser agredida en Hellín

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ALBACETE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años de edad ha resultado herida tras ser agredida esta sábado en la localidad albaceteña de Hellín.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el suceso ha tenido lugar en una finca situada en el camino la Portalé, a las 14.42 horas.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de Policía Nacional y Policía Local, y una UVI que la ha trasladado al hospital de Hellín.