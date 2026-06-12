Herida una mujer tras ser apuñalada en una calle de Escalona (Toledo)

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TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 38 años de edad ha resultado herida tras ser apuñalada en la calle San Bartolomé de las Abiertas de la urbanización Ribera del Alberche, sita en Escalona (Toledo).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que descartan que se trate de un caso de violencia machista.

La agresión tuvo lugar a las 23.11 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se desplazó una UVI, que la atendió, y una ambulancia de Soporte Vital Básico, que la trasladó al Hospital Universitario de Toledo.