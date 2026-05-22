Herida una niña de 12 años tras caer desde una altura de 4 metros a un patio de luces en Albacete

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ALBACETE 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 12 años de edad ha resultado herida tras caer desde una altura de cuatro metros a un patio de luces a través de una claraboya, en un bloque de viviendas situado en la calle Pérez Galdos de Albacete.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar las 19.52 horas de este viernes.

En el operativo han participado efectivo de la Policía Nacional, Policía Local y una UVI, que la ha trasladado al hospital albaceteño.