Heridas tres personas al caer por las escaleras mecánicas del remonte de Safont en Toledo

Archivo - Escaleras mecánicas de Safont - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este martes tras caer por las escaleras mecánicas del remonte de Safont, en la ciudad de Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 15.46 horas, cuando las escaleras se han detenido de repente provocando la caída de varias personas.

Los afectados son dos hombres de 68 y 73 años y una mujer de 71, trasladados todos ellos en ambulancia de Urgencias al Hospital General Universitario de Toledo.

Hasta el lugar se han trasladado además efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.