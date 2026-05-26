Herido de gravedad un trabajador aplastado por un paquete de 1.000 kilos en Quintanar de la Orden

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TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 55 años ha sido trasladado de urgencia en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Toledo tras resultar aplastado por un paquete de 1.000 kilogramos en Quintanar de la Orden.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 8.44 horas cuando el trabajador ha resultado herido grave al sufrir el impacto mientras trabajaba en las instalaciones de una empresa de metales en el polígono Alto Losar del municipio toledano.

Tras ser liberado por sus propios compañeros, el trabajador ha sido atendido por una UVI móvil, requiriéndose el desplazamiento de un helicóptero medicalizado dada la gravedad de las heridas sufridas, que le ha trasladado al centro hospitalario de la capital.

También se han personado en el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil, así como de la Policía Local de Quintanar.