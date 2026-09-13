Herido un hombre de 38 años al ser golpeado por una vaquilla en Sonseca (Toledo)

Archivo - Sucesos.- El detenido en Alameda de la Sagra se encuentra en el Hospital Universitario de Toledo tras autolesionarse - JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha resultado herido al ser golpeado por una vaquilla en la localidad toledana de Sonseca, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso este sábado a las 21.47 horas desde una finca en Casalgordo, pedanía de Sonseca.

El herido fue trasladado por la UVI al Hospital Universitario de Toledo. Hasta el lugar también se desplazó un médico de urgencias y Guardia Civil.